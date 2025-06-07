В Астраханской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции
7 июня 202503:25
ДТП с участием бензовоза произошло в Лиманском районе Астраханской области, погибли трое полицейских. Об этом заявило региональное управление Следственного комитета.
Авария произошла на трассе Р-215 Астрахань - Махачкала, ее участниками стали легковой автомобиль «Лада Гранта» и бензовоз.
«В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле», - указали в СК.
Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.
Ранее под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Пострадали 22 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru