В Астраханской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции

ДТП с участием бензовоза произошло в Лиманском районе Астраханской области, погибли трое полицейских. Об этом заявило региональное управление Следственного комитета.

Авария произошла на трассе Р-215 Астрахань - Махачкала, ее участниками стали легковой автомобиль «Лада Гранта» и бензовоз.

«В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле», - указали в СК.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

Ранее под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Пострадали 22 человека.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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