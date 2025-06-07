Депутат Гусев: Москвичи не смогут получить статус предпенсионера
Жители Москвы, которые в 2025 году достигли предпенсионного возраста, больше не смогут получить статус предпенсионера. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.
Парламентарий отметил, что в текущем году в столице изменили условия присвоения статуса предпенсионера.
«Сейчас такой статус могут получить те, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря 2024 года. А вот москвичам, которые достигли этого возраста... с 1 января 2025 года, статус не присваивается», — указал Гусев.
По словам депутата, жители Москвы, уже получившие этот статус ранее, сохранят все меры поддержки до выхода на пенсию.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что пенсионеры и предпенсионеры в РФ получают несколько налоговых льгот.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев: Москвичи не смогут получить статус предпенсионера
- Россиянин Хачанов обыграл поляка Хуркача на выставочном турнире в Швейцарии
- Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали близ берегов Папуа - Новой Гвинеи
- СМИ: В КНДР произошел сбой в работе интернета
- В МИД Абхазии заявили, что у страны единый менталитет с Россией
- Доцент Виноградов рассказал, кому из россиян летом повысят пенсию
- Собянин: Уничтожены четыре атаковавших Москву БПЛА
- Книги Мединского и Прилепина вошли в программу внеклассного чтения
- США проведут проверку госконтрактов с компаниями Маска
- В Астраханской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru