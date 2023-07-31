Сукачев опроверг слухи об алкоголизме
Российский исполнитель Гарик Сукачев впервые вышел на связь во «ВКонтакте» после сообщений о своей госпитализации.
Он не раскрыл причину своего недомогания. Музыкант обратился к поклонникам, которые ждали его на концерте в Карелии. «Я загремел в больницу», — заявил артист, попросив у них прощения. Исполнитель пообещал, что отмененный концерт состоится позже.
Сукачев также опроверг слухи о том, что был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.
Несмотря на госпитализацию музыканта, его концерт в Рускеала на Хуторе Елки в Карелии состоится «в неожиданном формате «Народное караоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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