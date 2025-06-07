Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали близ берегов Папуа - Новой Гвинеи
7 июня 202506:26
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло вблизи побережья Папуа-Новой Гвинеи. Об этом рассказал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По сведениям экспертов, эпицентр землетрясения располагался в 441 км севернее Порт-Морсби - столицы государства. Очаг подземных толчков находился на глубине 182 км.
Угрозу цунами на фоне сейсмособытия не объявляли.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Серам в Индонезии
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru