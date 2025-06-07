СМИ: В КНДР произошел сбой в работе интернета
Ряд основных сайтов Северной Кореи оказались недоступны, передает РИА Новости.
По данным агентства, ночью 7 июня перестали открываться порталы Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), газеты «Нодон Синмун», радио «Голос Кореи», северокорейского МИД и ряд других ресурсов.
Как сообщает агентство Reuters, в Северной Корее якобы произошел сбой в работе интернета. Причина неполадок пока неизвестна. Эксперты полагают, что сайты перестали открываться из-за внутренней проблемы, а не кибератаки.
Ранее в КНДР провели учения по отработке срочного перехода всех подразделений республики на готовность к ядерному контрудару.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru