СМИ: В КНДР произошел сбой в работе интернета

Ряд основных сайтов Северной Кореи оказались недоступны, передает РИА Новости.

По данным агентства, ночью 7 июня перестали открываться порталы Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), газеты «Нодон Синмун», радио «Голос Кореи», северокорейского МИД и ряд других ресурсов.

Как сообщает агентство Reuters, в Северной Корее якобы произошел сбой в работе интернета. Причина неполадок пока неизвестна. Эксперты полагают, что сайты перестали открываться из-за внутренней проблемы, а не кибератаки.

Ранее в КНДР провели учения по отработке срочного перехода всех подразделений республики на готовность к ядерному контрудару.

