Гарик Сукачев на «НАШЕСТВИИ» рассказал о своем новом фильме
Гарик Сукачев заявил в пресс-центре НСН, что спустя годы решил вернуться к картине, которую когда-то не смог завершить.
Музыкант Гарик Сукачев в пресс-центре НСН на поле «Нашествия» поделился творческими планами на будущее: он собирается снимать очередной фильм.
«Человек предполагает, а Минкульт располагает. Осенью начинаются питчинги, мы опять подались в министерство культуры с довольно старым проектом, который я озвучил много лет назад. И правда, государство нас тогда профинансировало, но это совместное производство было. Когда нас профинансировало наше министерство культуры, то у нас в последний момент иностранные партнеры вышли из проекта. Поэтому мы вынуждены были вернуть деньги государству. Сейчас мы снова подались с этим проектом», - сказал музыкант.
Ранее в пресс-центре НСН Лева и Шура из Би-2 порассуждали на тему секса и рок-н-ролла.
Ранее программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рассказала, что шатер Роскосмоса пользуется невероятным успехом. А 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, сообщила она.
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