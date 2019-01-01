Гарик Сукачев на «НАШЕСТВИИ» рассказал о своем новом фильме

Музыкант Гарик Сукачев в пресс-центре НСН на поле «Нашествия» поделился творческими планами на будущее: он собирается снимать очередной фильм.

«Человек предполагает, а Минкульт располагает. Осенью начинаются питчинги, мы опять подались в министерство культуры с довольно старым проектом, который я озвучил много лет назад. И правда, государство нас тогда профинансировало, но это совместное производство было. Когда нас профинансировало наше министерство культуры, то у нас в последний момент иностранные партнеры вышли из проекта. Поэтому мы вынуждены были вернуть деньги государству. Сейчас мы снова подались с этим проектом», - сказал музыкант.

Ранее в пресс-центре НСН Лева и Шура из Би-2 порассуждали на тему секса и рок-н-ролла.

Ранее программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рассказала, что шатер Роскосмоса пользуется невероятным успехом. А 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, сообщила она.

