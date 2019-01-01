Би-2 рассказали о сексе и рок-н-ролле на «НАШЕСТВИИ»

Лёва и Шура из группы Би-2 в пресс-центре НСН рассказали, согласны ли они с девизом «секс, наркотики, рок-н-ролл»

«Из этих трех составляющих рок-н-ролла нас вдохновляет секс - он очень помогает. А наркотики тема запрещенная у нас. Если честно наркотики и творчество - вещи несовместимые абсолютно. Уже половину нашей профессиональной деятельности мы выходим на сцену абсолютно трезвые», - сказал Лёва.

В ходе той же пресс-конференции музыканты заявили, что привезли на «НАШЕСТВИЕ» утку и медведя.

Напомним, что одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Помимо увлекательной экспозиции, гости «Главного приключения года» смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены и пообщаться с космонавтами МКС. В честь 20-летия «НАШЕСТВИЯ» организаторы собрали уникальные фотографии участников и посетителей фестиваля, сделанные в разные годы, и открыли фотовыставку прямо на поле. Некоторые из представленных снимков с автографами артистов НАШЕго Радио станут лотами благотворительного аукциона.

