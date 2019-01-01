Гарик Сукачев после мотоцикла решил создать яхту

Мало кто знает, что Гарик Сукачев не только поет и снимает фильмы, но и в прямом смысле этого слова создает технику. В ходе пресс-конференции в НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» артист заявил, что после созданного им мотоцикла поставил перед собой более амбициозную цель.

«Я могу озвучить, что я следующее строю – новую яхту. Через год она будет готова. Моя работа состоит в чертежах, как она будет выглядеть. Я ведь инженер по первому образованию», - сказал он.

Также в ходе пресс-конференции Сукачев рассказал, что намерен вернуться с съемкам фильма, которые в свое время ему пришлось отложить.

Ранее программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН рассказала, что шатер Роскосмоса пользуется невероятным успехом. А 21 июля в первой половине дня состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника, и позже всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, сообщила она.



