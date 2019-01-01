Филиал НАШЕСТВИЯ может появиться в Сочи

Во дворце культуры имени Горбунова проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

В рамках пресс-конференции прозвучало предложение начать проводить зимнее «НАШЕСТВИЕ». Эту идею поддержала ведущая утреннего шоу на «НАШЕМ радио» Таня Борисова. Она заявила НСН, что вся команда фестиваля согласна на такую авантюру.

«Сотрудники поддерживают эту идею. Красная поляна прекрасна зимой. А почему бы и нет. Будет зимнее “НАШЕСТВИЕ”. Все подают голос», - заключила она.

Ранее заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» Андрей Матвеев рассказал в беседе с НСН, что в этом году на фестивале «НАШЕСТВИЕ» появится не только «БиблиоШатёр», но и другие новшества, которые сделают отдых гостей более комфортным.

