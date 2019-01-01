Организаторы рассказали о «новой мебели» на НАШЕСТВИИ-2019

Во дворце культуры имени Горбунова проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» Андрей Матвеев рассказал в беседе с НСН, что в этом году на фестивале «НАШЕСТВИЕ» появится не только «БиблиоШатёр», но и другие новшества, которые сделают отдых гостей более комфортным.

«Основная история в смене “мебели” заключается в том, что мы хотим ночью сделать фестиваль освещенным и обитаемым. Чтобы у нас не было ситуации: ночь спустилась, вокруг сцены выключился свет и все в потемках где-то легли в палатки. Мы хотим, чтобы ночью у нас было светло в центре площадки. Чтобы люди смогли там проводить свое время. На это нацелено у нас достаточно много усилий. Надеемся, что это получится и уверены, что это даст очень хороший и позитивный сигнал зрителям, которые приедут», - рассказал он.

Ранее заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019» Андрей Матвеев в беседе с НСН заверил, что «Главное приключение года» не планирует переезжать из Большого Завидова в Крым.

