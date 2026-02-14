Фестиваль электронной музыки состоится в Москве

На фестивале будут работать четыре сцены, отражающие разные эстетические и музыкальные линии — от основной до альтернативных и анти‑мейнстрим зон. Такой формат позволяет показать многообразие современного музыкального ландшафта и продемонстрировать, как разнородные элементы могут складываться в единую, хотя и неоднородную, систему.

В организации мероприятия участвуют независимые комьюнити и промоутеры: Рашн Стаил, Blaash, Uppercuts, Магазин Электроники и For Mates.

На сцене Рашн Стаил выступят Volac, Kashin, M.E.G., 4eholl — проект выстраивает программу как диалог поколений в электронной музыке. Blaash (PODLESNOV, S.A.Y., DJ YASTREB, FUTURE FIRE, BADGRUB) фокусируется на продвижении локальных диджеев и мировой электронной музыки. Мэ+For Mates (ARKALE, ESSAII, JOVIEE, LADO) делает ставку на поддержку начинающих артистов. Uppercuts (SASHA SPILBERG, DJ MOS, NICK VSN, ENDI) экспериментирует с синтезом музыкальных стилей, выходя за рамки электронных жанров.

Мероприятие состоится 28 февраля на столичной площадке TAU.

