«Фадеев освежит «Серебро»: Пригожин уверен в успехе перезапуска проекта

Продюсер Максим Фадеев даст новую жизнь проекту "Серебро", заявил в эфире НСН Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН выразил уверенность, что перезапущенный проект «Серебро» порадует слушателей хитами.

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Ранее продюсер Максим Фадеев рассказал, что занимается перезапуском группы «Серебро». Он отметил, что двух девушек он уже нашел, сейчас ищет последнюю участницу.

«Фадеев освежит коллектив новыми, молодыми, красивыми девушками. Учитывая талант Максима, он точно сможет подготовить нужный репертуар, освежить старый и дать проекту новую жизнь. Я не думаю, что в репертуаре нового состава изменится что-то мелодически, звучание станет более свежим, появится какой-нибудь хит», - сказал собеседник НСН.

Ранее Фадеев заявил, что кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» исполнит иностранный артист, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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