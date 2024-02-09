Максим Фадеев анонсировал выход кавера на песню «Мой мармеладный»

После успеха трека в международных чартах поступило более 100 запросов на передачу права на песню иностранцам, рассказал Фадеев. По его словам, заявки пришли из США, Великобритании, Германии и других стран.

Продюсер отметил, что один из исполнителей предоставил «убедительную версию» кавера. Трек выпустят в течение месяца, пообещал Фадеев.

Песня «Мой мармеладный» выпущена в 2004 году. В ноябре 2023 года трек стал одним из лидеров мирового чарта Viral 50 Spotify, напоминает «Радиоточка НСН».

