Максим Фадеев анонсировал выход кавера на песню «Мой мармеладный»
Иностранный артист исполнит кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный», сообщил в своем Telegram-канале продюсер Максим Фадеев.
После успеха трека в международных чартах поступило более 100 запросов на передачу права на песню иностранцам, рассказал Фадеев. По его словам, заявки пришли из США, Великобритании, Германии и других стран.
Продюсер отметил, что один из исполнителей предоставил «убедительную версию» кавера. Трек выпустят в течение месяца, пообещал Фадеев.
Песня «Мой мармеладный» выпущена в 2004 году. В ноябре 2023 года трек стал одним из лидеров мирового чарта Viral 50 Spotify, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru