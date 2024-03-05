Максим Фадеев заявил, что возродит SEREBRO в новом составе

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что занимается перезапуском группы SEREBRO. Об этом продюсер написал в своем блоге.

Максим Фадеев и Григорий Лепс выпустили новую совместную песню

По его словам, он не рассматривает перезапуск трио со старым составом.

«В следующей жизни! Когда я стану кошкой!» - пошутил он.

Продюсер добавил, что двух девушек он уже нашел, сейчас ищет последнюю участницу.

Ранее Фадеев заявил, что кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» исполнит иностранный артист, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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