Максим Фадеев заявил, что возродит SEREBRO в новом составе

По его словам, он не рассматривает перезапуск трио со старым составом.

«В следующей жизни! Когда я стану кошкой!» - пошутил он.

Продюсер добавил, что двух девушек он уже нашел, сейчас ищет последнюю участницу.

Ранее Фадеев заявил, что кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» исполнит иностранный артист, напоминает RT.

