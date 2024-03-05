Максим Фадеев заявил, что возродит SEREBRO в новом составе
5 марта 202417:55
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что занимается перезапуском группы SEREBRO. Об этом продюсер написал в своем блоге.
По его словам, он не рассматривает перезапуск трио со старым составом.
«В следующей жизни! Когда я стану кошкой!» - пошутил он.
Продюсер добавил, что двух девушек он уже нашел, сейчас ищет последнюю участницу.
Ранее Фадеев заявил, что кавер на хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» исполнит иностранный артист, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru