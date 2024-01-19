Максим Фадеев и Григорий Лепс выпустили новую совместную песню
19 января 202417:50
Композитор и продюсер Максим Фадеев представил новую песню при участии Григория Лепса. Трек уже доступен для прослушивания на платформах, написал Фадеев в своем Telegram-канале.
Песня вышла в ночь на 19 января. Григорий Лепс назвал эту песню гимном мужской дружбе.
«Ценность её человек способен понять в любом возрасте, но дружба, выдержавшая испытание временем и обстоятельствами - есть настоящее, бесценное сокровище!», - сказал Лепс.
Ранее в социальных сетях Максима Фадеева был опубликован фрагмент новой песни. Сам Фадеев заявил, что сейчас страна переживает непростые времена, и сегодня «не время для легких танцевальных песен», а музыка для него - «всегда отражение времени, ответ на его вопросы».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru