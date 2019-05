«Евровидение» прошло, а хайп остался. Улучшит ли Лазарев результат 2016 года

«Сергей Лазарев был безупречен с точки зрения эстетики, сочетания его голоса с номером. Он выступил очень достойно и был одним из лучших. Он был настолько стабилен, чисто спел, профессионально. За Лазарева было не стыдно! Счастье, что он остался на прежней, третьей позиции. С точки зрения эстетики и достоинства Лазарев был безупречен», - подчеркнул продюсер в интервью НСН.

Возможно, при пересмотре итогов «Евровидения-2019» Сергей Лазарев поднимется на вторую строчку. Таким образом, он улучшит свой результат 2016 года, когда он занял третье место с песней «You are the only one» хотя и победил по зрительскому голосованию.