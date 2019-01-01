«Евровидение» прошло, а хайп остался. Улучшит ли Лазарев результат 2016 года
В Израиле не придали значения политическим скандалам на конкурсе, а в России обвинили политику в проигрыше Лазарева. Подробнее в материале НСН.
В минувшую субботу в Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Российский певец Сергей Лазарев занял почётное третье место, в то время как победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако голландца могут лишить первого места из-за скандала вокруг его песни Arcade.
В сети выяснили, что композиция победителя «Евровидение-2019» уже была опубликована на YouTube в 2017 году. Это противоречит правилам конкурса, по которым участники должны исполнять песни, коммерчески выпущенные не раньше 1 сентября предшествующего соревнованию года.
Продюсер нидерландского певца пояснил газете Algemeen Dagblad, что работа над песней велась в течение двух лет, и к ней было написано несколько версий и аранжировок. Технически композиция может считаться уже другой песней, если она была каким-либо образом доработана, сообщила РБК член российского жюри «Евровидения» Лора Квинт со ссылкой на законодательство об авторских правах. В этом случае Дункан Лоуренс мог выступать на «Евровидении» в этом году с песней из своих выступлений двумя годами ранее.
Скандал из-за песни победителя конкурса оказался не единственным происшествием на «Евровидении-2019». В ходе телетрансляции из Тель-Авива несколько раз были замечены палестинские флаги. Первый раз это произошло, когда во время выступления легендарной американской певицы Мадонны её танцоры повернулись к зрителям спиной и продемонстрировали два флага – израильский и палестинский. Позже, в ходе оглашения результатов конкурса, группа Hatari, представлявшая Исландию, подняла две растяжки в кадре, но одной из которых был флаг, а на другой было написано «Палестина».
Однако в стране-хозяйке «Евровидения» в этом году не обратили внимания на акции в поддержку палестинцев, сообщил НСН экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.
«У нас страна демократическая. И в центре Тель-Авива, и Иерусалиме можно поднимать любые флаги. Стрелять нельзя, а флаги поднимать можно. Это, несомненно, неприятно, но вряд ли кто-то на это обратит внимание. Ну и что, что Мадонна или одна из делегаций подняла палестинские флаги. Мало ли дураков в мире! Это не вызвало интереса, на который они рассчитывали. В израильских СМИ даже не обратили на это внимание», - рассказал дипломат НСН.
Стоит отметить, что Европейский вещательный союз (EBU) осудил действия Мадонны и исландских участников. Там напомнили, что «Евровидение» не является политическим событием, и пояснили, что исполнительный совет конкурса соберется, чтобы обсудить этот инцидент и возможное наказание для Исландии.
Несмотря на предостережения Европейского вещательного союза, без политической подоплёки так или иначе конкурс не прошёл. Как ранее заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин, у российского певца было бы больше шансов победить, если бы не политика и соседские отношения между странами. Продюсер уверен, что выступление Лазарева с композицией Scream стало одно из самых достойных на «Евровидении-2019».
«Сергей Лазарев был безупречен с точки зрения эстетики, сочетания его голоса с номером. Он выступил очень достойно и был одним из лучших. Он был настолько стабилен, чисто спел, профессионально. За Лазарева было не стыдно! Счастье, что он остался на прежней, третьей позиции. С точки зрения эстетики и достоинства Лазарев был безупречен», - подчеркнул продюсер в интервью НСН.
Возможно, при пересмотре итогов «Евровидения-2019» Сергей Лазарев поднимется на вторую строчку. Таким образом, он улучшит свой результат 2016 года, когда он занял третье место с песней «You are the only one» хотя и победил по зрительскому голосованию.
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