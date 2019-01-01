«Евровидение» прошло, а хайп остался. Улучшит ли Лазарев результат 2016 года

В минувшую субботу в Тель-Авиве завершился международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Российский певец Сергей Лазарев занял почётное третье место, в то время как победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако голландца могут лишить первого места из-за скандала вокруг его песни Arcade.

В сети выяснили, что композиция победителя «Евровидение-2019» уже была опубликована на YouTube в 2017 году. Это противоречит правилам конкурса, по которым участники должны исполнять песни, коммерчески выпущенные не раньше 1 сентября предшествующего соревнованию года.

Продюсер нидерландского певца пояснил газете Algemeen Dagblad, что работа над песней велась в течение двух лет, и к ней было написано несколько версий и аранжировок. Технически композиция может считаться уже другой песней, если она была каким-либо образом доработана, сообщила РБК член российского жюри «Евровидения» Лора Квинт со ссылкой на законодательство об авторских правах. В этом случае Дункан Лоуренс мог выступать на «Евровидении» в этом году с песней из своих выступлений двумя годами ранее.

Скандал из-за песни победителя конкурса оказался не единственным происшествием на «Евровидении-2019». В ходе телетрансляции из Тель-Авива несколько раз были замечены палестинские флаги. Первый раз это произошло, когда во время выступления легендарной американской певицы Мадонны её танцоры повернулись к зрителям спиной и продемонстрировали два флага – израильский и палестинский. Позже, в ходе оглашения результатов конкурса, группа Hatari, представлявшая Исландию, подняла две растяжки в кадре, но одной из которых был флаг, а на другой было написано «Палестина».