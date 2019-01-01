Пригожин: «Евровидением» правит политика, но Лазарев был безупречен
В эфире НСН музыкальный продюсер разъяснил, почему российский певец занял третье место на международном конкурсе.
Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. По итогам голосования зрителей и жюри он набрал 492 балла. Второе место занял певец из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский исполнитель Сергей Лазарев также вошёл в тройку лидеров с песней Scream, набрав 369 баллов.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что выступление Лазарева было одним из самых достойных на конкурсе.
«Сергей Лазарев был безупречен с точки зрения эстетики, сочетания его голоса с номером. Он выступил очень достойно и был одним из лучших. Он был настолько стабилен, чисто спел, профессионально. За Лазарева было не стыдно! Счастье, что он остался на прежней, третьей позиции. С точки зрения эстетики и достоинства Лазарев был безупречен», - подчеркнул продюсер.
Он также перечисли других исполнителей, которые, по его мнению, могли претендовать на третье место. Пригожин отметил, что победа представителя Нидерландов для него оказалась достаточно спорной.
«Азербайджанец был просто очень крутой, очень! Если говорить о сочетании песни, голоса, номера и всего остального, он был просто фантастическим. Ещё итальянец был очень близок к победе, македонка была просто замечательно. Не могу сказать, что голландец понравился мне меньше, он тоже выступил очень достойно. Но тут вопрос спорный, это скорее вопрос вкуса. Если представить, какие- песни с этого «Евровидения» я стал бы слушать по радио, то песни итальянца, македонки и азербайджанца могли бы спокойно жить в эфире», - поделился с НСН продюсер.
Он также добавил, что если бы не политическая подоплёка конкурса и скандалы на предфинальном этапе, Лазарев мог бы получить гораздо лучшие оценки и побороться за победу.
«Политика и соседские отношения между странами продолжают довлеть над конкурсом. Если бы не это, победители могли бы быть совершенно другими. К примеру, в голосовании не участвовала Белоруссия, от которой мы вполне могли бы получить 12 баллов, а Грузия вообще нас прокатила», - разъяснил Пригожин.
Напомним, буквально за несколько часов до начала финала Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования членов национального жюри Белоруссии. Такое решение было вызвано тем, что члены в интервью белорусскому порталу рассказали, за кого голосовали в полуфинале «Евровидения», что категорически запрещено правилами конкурса.
В результате произошедшего Россия осталась без ожидаемых 12 баллов от страны-соседки. Кроме того, нулевую оценку Лазарев получил от членов жюри Грузии.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН указал на достоинства и недоработки номера Сергея Лазарева.
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