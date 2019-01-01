Пригожин: «Евровидением» правит политика, но Лазарев был безупречен

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. По итогам голосования зрителей и жюри он набрал 492 балла. Второе место занял певец из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский исполнитель Сергей Лазарев также вошёл в тройку лидеров с песней Scream, набрав 369 баллов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что выступление Лазарева было одним из самых достойных на конкурсе.

«Сергей Лазарев был безупречен с точки зрения эстетики, сочетания его голоса с номером. Он выступил очень достойно и был одним из лучших. Он был настолько стабилен, чисто спел, профессионально. За Лазарева было не стыдно! Счастье, что он остался на прежней, третьей позиции. С точки зрения эстетики и достоинства Лазарев был безупречен», - подчеркнул продюсер.