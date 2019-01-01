В Израиле не придали значения палестинским флагам на «Евровидении»

«У нас страна демократическая. И в центре Тель-Авива, и Иерусалиме можно поднимать любые флаги. Стрелять нельзя, а флаги поднимать можно. Это, несомненно, неприятно, но вряд ли кто-то на это обратит внимание. Ну и что, что Мадонна или одна из делегаций подняла палестинские флаги. Мало ли дураков в мире! Это не вызвало интереса, на который они рассчитывали. В израильских СМИ даже не обратили на это внимание», - рассказал дипломат.

По словам Векслера, самым главным на «Евровидении-2019» стали не палестинские флаги, а хорошее настроение и улыбки гостей.

«Главное, что всё хорошо прошло. Все говорят, что всё было прекрасно, были улыбки и радость. «Евровидение» было организовано очень хорошо. Концертное здание стояло на берегу голубого Средиземного моря, вокруг него были десятки тысяч людей. Все были довольны», - подчеркнул Векслер.

Он также добавил, что акция Мадонны не вызывает в Израиле ни поддержки, ни отторжения.

«Я бы вообще Мадонну не приглашал. Она уже не самая большая звезда, она уже старая, ей 61 год. Один дурной американский еврей-миллиардер заплатил ей кучу денег и привёз её на самолёте. Её имя ещё играет среди достаточно серьёзного количества людей, но она даже спела уже не очень хорошо, фальшивила. Это уже не та Мадонна, которую мы знаем. То, что она подняла палестинский флаг не вызывает никакого чувства ни поддержки, ни отторжения. Ну подняла, и хорошо. В следующий раз, наверное, этот дурак её не привезёт», - добавил собеседник НСН.

Отметим, ранее Европейский вещательный союз (EBU) осудил действия Мадонны и исландских участников. Там напомнили, что «Евровидение» не является политическим событием, и пояснили, что исполнительный совет конкурса соберется, чтобы обсудить этот инцидент и возможное наказание для Исландии.

