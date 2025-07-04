«Это не Кадышева!»: Экс-директор «Тату» о проблемах воссоединения группы
Группа «Тату» - это «невозвращаемая история», поэтому ее повзрослевшим солисткам нужны новые песни, стилистика и авторы, сказал в эфире НСН Леонид Дзюник.
Участницы воссоединившейся группы «Тату» наверняка будут петь вживую, однако хит «Я сошла с ума» в их исполнении – это несерьезно, заявил в интервью НСН бывший концертный директор этого коллектива Леонид Дзюник.
Певица Юлия Волкова ранее сообщила в соцсетях о воссоединении группы «Тату», опубликовав совместные фото с Леной Катиной. Их ближайшее выступление должно состояться в Ялте в середине июля. Дзюник усомнился, что возрождение группы будет полноценным без новых хитов.
«Я не думаю, что возвращение группы "Тату" будет в том объеме, как она выступала 20-25 лет назад. Тогда они были маленькие девочки по 15-16 лет, красавицы, молоденькие. Сейчас они уже взрослые женщины, у каждой из них по двое детей. Если они будут петь: "Я сошла с ума, мне нужна она" или "Досчитай до ста" - это несерьезно. Чтобы снова вернуть группу «Тату», нужна очень серьезная работа композиторов, нужны серьезные авторы, чтобы писать им другие песни. Нужно разрабатывать новую стилистику группы, а возвращать то что было раньше… Это Кадышева может вернуть то что было раньше, "Широка река" и сейчас, и 20 лет назад звучит одинаково. А группа «Тату» - это совершенно другое, это невозможно повторить, потому что это невозвращаемая история. Группа "Тату" в свое время сорвала крышу у всего мира», - пояснил экс-директор.
По его мнению, певицы, скорее всего, не будут использовать фонограмму, несмотря на проблемы с голосом у Юлии Волковой.
«Да, у Юлии Волковой проблемы с голосом, но она ведь занимается, работает над голосом, у нее есть фониатор, есть педагог по вокалу, она вполне может петь живым голосом. Их первые альбомы были записаны более 20 лет назад. Как можно петь под фонограмму тех старых песен, когда там голос совсем другой? Девочки выросли, повзрослели. Все знают о проблемах с голосом Волковой, и представляете: вдруг будет звучать фонограмма, где у нее чистый голос. Но это же не серьезно! Они же сами прекрасно это понимают. Конечно, они будут петь живьем», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Тату» Елена Кипер, создавшая легендарные песни этой группы «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», говорила «Радиоточке НСН», что в случае воссоединения Волкова и Катина будут востребованы и смогут исполнять старые хиты.
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