Участницы воссоединившейся группы «Тату» наверняка будут петь вживую, однако хит «Я сошла с ума» в их исполнении – это несерьезно, заявил в интервью НСН бывший концертный директор этого коллектива Леонид Дзюник.

Певица Юлия Волкова ранее сообщила в соцсетях о воссоединении группы «Тату», опубликовав совместные фото с Леной Катиной. Их ближайшее выступление должно состояться в Ялте в середине июля. Дзюник усомнился, что возрождение группы будет полноценным без новых хитов.