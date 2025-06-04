В случае воссоединения экс-участниц группы t.A.T.u. Юлии Волковой и Елены Катиной, они будут востребованы и смогут исполнять старые хиты, заявила в интервью НСН продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая легендарные песни этой группы «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

Ранее Волкова и Катина опубликовали в своих соцсетях одно и то же фото с подписью: «Путь длиною в жизнь. И снова мы идём одной дорогой». Поклонники распавшейся в 2011 году группы сделали из этого вывод о ее возможном воссоединении. Кипер отметила, что точно не будет продюсером «новых» t.A.T.u.