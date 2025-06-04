«Точно не буду их продюсером»: Елена Кипер о возможном воссоединении t.A.T.u.
Если Волкова и Катина начнут выступления, многие поклонники группы придут на их концерты, сказала в эфире НСН Елена Кипер, задавшись вопросом об авторских отчислениях.
В случае воссоединения экс-участниц группы t.A.T.u. Юлии Волковой и Елены Катиной, они будут востребованы и смогут исполнять старые хиты, заявила в интервью НСН продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая легендарные песни этой группы «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».
Ранее Волкова и Катина опубликовали в своих соцсетях одно и то же фото с подписью: «Путь длиною в жизнь. И снова мы идём одной дорогой». Поклонники распавшейся в 2011 году группы сделали из этого вывод о ее возможном воссоединении. Кипер отметила, что точно не будет продюсером «новых» t.A.T.u.
«Многие поклонники группы, которым сейчас около 40, уверена, будут рады и пойдут на концерты: эмоции юности, ностальгия, воспоминания о нулевых, как о мощном музыкальном прорыве, любимые песни - это все в совокупности позитивно. Продюсером их буду не я, это точно. По закону никто им не запрещал петь наши песни, а поскольку именно они их когда-то обнародовали, то могут у нас не спрашивать разрешения, они их могут петь», - разъяснила продюсер.
При этом она отметила, что согласовывать с ней исполнение двух хитов должны будут не певицы, а площадки.
«Меня больше интересует вопрос с авторскими отчислениями от РАО (Российское авторское общество – прим. НСН) за публичное исполнение на концертах. Они до нас, как до авторов, скорее всего не дойдут, судя по тому, что все эти годы в РАО приходило вознаграждение за них, но я его не получала. В связи с этим мне пришлось забрать часть своих прав у РАО, и теперь площадкам надо будет запрашивать от меня разрешение на "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", чтобы исполнение песен Юлей и Леной было не контрафактным», - заключила собеседница НСН.
Осенью 2024 года СМИ сообщали, что Юлия Волкова и Елена Катина вместе выступают на корпоративах за 15 млн рублей, при этом за одиночные выступления певицы просили около миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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