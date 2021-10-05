Адель возвращается с новым синглом
5 октября 202121:33
Певица Адель анонсировала выход нового сингла «Easy on Me». Трек увидит свет 15 октября, и это будет первый релиз артистки за последние шесть лет.
Тизер «Easy on Me» Адель разместила на своих соцсетях.
Предположительно новый альбом Адель будет называться «30», так как загадочные биллборды с такой цифрой уже появились в нескольких городах мира. Предыдущие пластинки британской певицы назывались «19», «21» и «25» и отсылали к возрасту самой артистки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru