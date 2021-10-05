Адель возвращается с новым синглом

Певица Адель анонсировала выход нового сингла «Easy on Me». Трек увидит свет 15 октября, и это будет первый релиз артистки за последние шесть лет.

Тизер «Easy on Me» Адель разместила на своих соцсетях.

Предположительно новый альбом Адель будет называться «30», так как загадочные биллборды с такой цифрой уже появились в нескольких городах мира. Предыдущие пластинки британской певицы назывались «19», «21» и «25» и отсылали к возрасту самой артистки.

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