Индийский истребитель разбился на выставке Dubai Airshow

На авиационной выставке Dubai Airshow 2025 потерпел крушение самолёт. Как пишет RT, это индийский истребитель HAL Tejas.

Турция пообещала раскрыть данные о причинах крушения C-130 в Грузии

По данным местных СМИ, инцидент произошёл во время демонстрационного полета. На месте происшествия работают экстренные службы, посетителей эвакуируют.

Судьба пилота неизвестна. Официальных комментариев от индийских военных пока не поступало.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Карелии во время планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение истребитель Су-30, экипаж погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

