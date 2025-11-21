Россияне потратили более 3 млрд рублей на психологов в 2024 году
Сенатор Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что профессия психолога является необходимой.
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что хороший психолог помогает человеку не остаться наедине со своей проблемой.
«Психолог — необходимая профессия. Многие люди остаются один на один со своими проблемами, которые бывают сложными. Не у всех рядом родные и друзья, которые могут поддержать в трудную минуту. Здесь, конечно же, помогает специалист-психолог, не давая человеку остаться наедине с проблемой и уйти не в то русло. По некоторым данным, за 2024 год россияне потратили более трех миллиардов рублей на услуги психологов», — сказал собеседник НСН.
По данным СМИ, в России работают около 60 тысяч практикующих психологов, и их число стабильно растет. Исследования ВЦИОМ показывают: к 2025 году свыше 40% жителей России имели опыт обращения к психологу — показатель вырос в два раза по сравнению с данными пятилетней давности.
Ранее Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ввести квалификационный экзамен для психологов. По его словам, россияне все чаще обращаются к психологам, из-за чего растет и число специалистов, которые не всегда являются профессионалами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне потратили более 3 млрд рублей на психологов в 2024 году
- В Совфеде призвал ввести квалификационный экзамен для психологов
- Черногория планирует ввести визы для россиян по образцу ЕС
- Над Астраханской областью сбили 11 украинских БПЛА за три часа
- Песков рассказал, что РФ не сообщали о согласии Зеленского на переговоры
- Телеграм: Мирный план, злой НАБУ и Урсула-побирушка
- Для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка» выдвинули 34 фильма
- Скидки останутся: Депутат Гартунг поддержал банки в споре с маркетплейсами
- Россиянам прикроют ввоз автомобилей из Белоруссии с льготной «растаможкой»
- Москвичи останутся без снега минимум до Нового года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru