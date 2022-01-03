Ступников: «Бордерлайн» - это торжество мучительного перфекционизма

Денис Ступников: «Безопасность, конечно, превыше всего. Но очень плохо, когда крайними оказываются организаторы фестивалей, попадающие на деньги, и посетители, которые планируют свой досуг заранее, а потом все срывается. Необходимо выстраивать политику организации массовых мероприятий так, чтобы эти две стороны страдали меньше всего. Поэтому нужно проводить с определенным ограничениями, но без огульного «отменить» и «запретить»», - сказал критик.

