Ступников: «Бордерлайн» - это торжество мучительного перфекционизма

Журналист и музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2021 года.

1

Отменен фестиваль «Дикая Мята»

Из-за коронавируса фестивали «Дикая Мята» и Грушинский фестиваль были отменены, причём «Дикая мята» оказалась отменена в ночь перед началом.

Денис Ступников: «Безопасность, конечно, превыше всего. Но очень плохо, когда крайними оказываются организаторы фестивалей, попадающие на деньги, и посетители, которые планируют свой досуг заранее, а потом все срывается. Необходимо выстраивать политику организации массовых мероприятий так, чтобы эти две стороны страдали меньше всего. Поэтому нужно проводить с определенным ограничениями, но без огульного «отменить» и «запретить»», - сказал критик. 

2

Отец певицы Бритни Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса иск о прекращении 13-летней опеки над своей дочерью

В Лос-Анджелесе суд официально отстранил от опекунства над певицей Бритни Спирс ее отца Джейми Спирса.

Денис Ступников: «Когда происходят трагедии подобно той, что произошла с Бритни Спирс, то в таких семьях нет ни победителей, ни проигравших. Больные и зависимые отношения опустошают обе стороны, поэтому вырваться из замкнутого круга – самое большое достижение, которое могут позволить себе члены семьи», - добавил журналист. 

3

В начале года Земфира выпустила первый за семь лет тишины альбом «Бордерлайн».

А через несколько месяцев певица представила и мини-альбом «Ах».

Денис Ступников: «В случае с Земфирой сработало правило не тотальное, но часто встречающееся, когда, выстреливает, казалось бы проходная работа автора. «Бордерлайн» - это торжество мучительного перфекционизма, а «Ах» - блаженной спонтанности. К «Бордерлайн» отнеслись уважительно, но насторженно, «Ах» людей по-настоящему зацепил. Будем в новом году ценить спонтанность», - предложил он.

4

ДДТ выпустили новый альбом «Творчество в пустоте».

Впервые коллектив выпустил пластинку, на собранные при помощи краудфандинга средства.

Денис Ступников: «Юрия Шевчука чаще всего любят за лирику, а он от нее чаще всего пытается избавиться. И продвигает вперед без очереди социальную сторону. Также получилось и с новой работой, из альбома Юрий Юлианович вымарал все лирические песни», - резюмировал собеседник НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: социальная сеть ВКонтакте
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