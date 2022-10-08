Земфира выпустила новый сингл

Релиз вышел в ночь на 8 октября. В сингл вошли четыре новые песни артистки: «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг».

Предыдущая работа Земфиры, альбом «Бордерлайн», была выпущена в феврале прошлого года.

Ранее певица анонсировала свой европейский тур Borderline Tour 2022, в рамках которого в октябре-ноябре даст 11 концертов в Лимассоле, Берлине, Париже, Вене, Стамбуле, Праге, Лондоне.

