«Это абсолютная ложь»: концертный директор Арбениной опровергла отмену концертов в трех городах

По ее словам, уже подписаны договоры с площадками, где должны состояться выступления. Рерих подчеркнула, что концерты переносятся только в крайнем случае.



Ранее Диана Арбенина рассказала, что сломала два отростка на позвоночнике, и пообещала восстановиться к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов».

После РИА Новости со ссылкой на организатора гастролей сообщало, что запланированные на 7 и 8 июня концерты группы «Ночные снайперы» в Нальчике и Пятигорске отменили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

