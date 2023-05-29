«Это абсолютная ложь»: концертный директор Арбениной опровергла отмену концертов в трех городах

Концертный директор певицы, лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной Александра Рерих опровергла слухи об отмене концертов группы в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде, пишет РБК.

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По ее словам, уже подписаны договоры с площадками, где должны состояться выступления. Рерих подчеркнула, что концерты переносятся только в крайнем случае.

Ранее Диана Арбенина рассказала, что сломала два отростка на позвоночнике, и пообещала восстановиться к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов».

После РИА Новости со ссылкой на организатора гастролей сообщало, что запланированные на 7 и 8 июня концерты группы «Ночные снайперы» в Нальчике и Пятигорске отменили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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