СМИ: Концерты «Ночных снайперов» отменили в друх российских городах

Запланированные на 7 и 8 июня концерты группы «Ночные снайперы» в Нальчике и Пятигорске отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора гастролей.

«Ночные Снайперы» отменили концерт в Бишкеке из-за травмы Арбениной

Собеседник агентства пояснил, что это связано с травмой, которую получила лидер коллектива Диана Арбенина.

«Она упала и повредила позвоночник, врачи пока запрещают ей выходить на сцену», - сказал он, добавив, что возврат денег за купленные билеты начнётся 26 мая.

Ранее Диана Арбенина рассказала, что сломала два отростка на позвоночнике, и пообещала восстановиться к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаКонцертНочные СнайперыДиана Арбенина

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