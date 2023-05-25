СМИ: Концерты «Ночных снайперов» отменили в друх российских городах
Запланированные на 7 и 8 июня концерты группы «Ночные снайперы» в Нальчике и Пятигорске отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора гастролей.
Собеседник агентства пояснил, что это связано с травмой, которую получила лидер коллектива Диана Арбенина.
«Она упала и повредила позвоночник, врачи пока запрещают ей выходить на сцену», - сказал он, добавив, что возврат денег за купленные билеты начнётся 26 мая.
Ранее Диана Арбенина рассказала, что сломала два отростка на позвоночнике, и пообещала восстановиться к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru