СМИ: Концерты «Ночных снайперов» отменили в друх российских городах

Собеседник агентства пояснил, что это связано с травмой, которую получила лидер коллектива Диана Арбенина.

«Она упала и повредила позвоночник, врачи пока запрещают ей выходить на сцену», - сказал он, добавив, что возврат денег за купленные билеты начнётся 26 мая.

Ранее Диана Арбенина рассказала, что сломала два отростка на позвоночнике, и пообещала восстановиться к юбилейному концерту в честь 30-летия «Ночных снайперов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

