«Смутное время»: Арбенина назвала причину отмены своих концертов
Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина прокомментировала отмену своего выступления в Перми 12 апреля.
Певица высказалась о ситуации во время онлайн-концерта 10 апреля в Казани. Арбенина назвала решение об отмене концерта странной.
Лидер «Ночных снайперов» связала происходящее со «смутным временем». Также она заявила о «странных нереализованных амбициях отдельных общественных деятелей».
«Мы все равно увидимся. Мы все равно приедем», - обратилась Арбенина к фанатам.
Концерты рок-группы также не состоятся в Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Нейросеть вычислила города с самым подешевевшим жильем
- Белый дом: утечка из Пентагона не повлияет на поддержку Украины
- В США заявили, что Россия выставила против ВСУ «охотников за танками»
- Брат Козловского опроверг слухи об эмиграции актера
- Исследование: 62% россиян не любят переписываться с неграмотными людьми
- СМИ: Киев перебрасывает солдат в Артемовск без подготовки
- «Смутное время»: Арбенина назвала причину отмены своих концертов
- Путину представили соглашение о единой системе ПВО с Киргизией
- Опубликованы кадры атаки двумя российскими бойцами окопов ВСУ
- Le Soir: Бельгия заработала €625 млн от замороженных активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru