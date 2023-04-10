«Смутное время»: Арбенина назвала причину отмены своих концертов

Певица высказалась о ситуации во время онлайн-концерта 10 апреля в Казани. Арбенина назвала решение об отмене концерта странной.

Лидер «Ночных снайперов» связала происходящее со «смутным временем». Также она заявила о «странных нереализованных амбициях отдельных общественных деятелей».

«Мы все равно увидимся. Мы все равно приедем», - обратилась Арбенина к фанатам.

Концерты рок-группы также не состоятся в Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти, пишет «Радиоточка НСН».

