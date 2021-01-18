У Little Big есть шанс представить Россию на «Евровидении»

Российские СМИ предположили, что группа Little Big сможет представить Россию на «Евровидении» в 2021 году. Эти предположения вызвало заявление комментатора песенного конкурса Грэма Нортона о формате проведения «Евровидения». В этом году, несмотря на пандемию, конкурс пройдет в формате офлайн, так же как он проходил во все предыдущие годы.

Группа Little Big в этом году все же сможет принять участие в конкурсе, так как музыканты должны были представлять Россию на «Евровидении» в 2020 году, считают журналисты. Тогда конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Сами артисты пока не делали никаких заявлений по поводу возможного участия в «Евровидении 2021». В этом году конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 21 мая.

