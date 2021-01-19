Пригожин назвал «Евровидение» «колхозным» конкурсом, а Киркоров подготовил песню

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью РИА ФАН раскритиковал конкурс «Евровидение». Продюсер назвал его «колхозным» и предложил создать свою альтернативу: проводить конкурс песен в России и приглашать иностранцев.

«Как будто без «Евровидения» жить нельзя. Это просто какой-то бред. Мы обсуждаем этот колхозный конкурс словно Grammy. Что дало Евровидение за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?» — приводит слова Пригожина издание.

Тем временем, поп-исполнитель Филипп Киркоров уже начал готовиться к «Евровидению». Сейчас певец занят продюсированием песни и исполнительницы, которая, по его мнению, могла бы представить Россию. На сей раз, по словам певца, он представит интернациональный проект, в котором участвует продюсер из Греции, певица из Молдавии и российский поэт.

«Мы с продюсером Димитрисом Контопулосом и поэтом Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым готовим песню для «Евровидения-2021», которую представит замечательная певица Наташа Гордиенко из Молдавии. Для меня Михаил Гуцериев — поэт уже интернационального и международного масштаба», - сказал Киркоров журналистам.

Киркоров почти каждый год продюсирует артистов, которые представляют Россию на песенном конкурсе.

Сейчас вопрос представителей России на «Евровидение 2021» остается главным. В прошлом году на песенный конкурс была отправлена группа Little Big, но выступить артистам не удалось, конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Накануне комментатор «Евровидения» Грэм Нортон заявил, что конкурс пройдет в формате офлайн. Отмены фестиваля или переноса его в онлайн из-за коронавируса не планируется.



В этом году «Евровидение» пройдет с 18 по 21 мая в Роттердаме. В российских СМИ уже появилось предположение, что на конкурс все же поедет группа Little Big. Тем временем, официального подтверждения этому пока нет. Сами музыканты никаких заявлений об участии в конкурсе не делали.

