«Нужен культ»: Басист «Аффинаж» о подходе группы к выпуску винила

«Я коллекционирую винил, глубоко в этой теме, даже немножко занимаюсь ресейлом. Проигрыватели у нас в коллективе есть у солиста Миши (Эм Калинин) и Саши Корюковца, нашего баяниста. Пытаюсь их за собой подтянуть, периодически дарю пластинки. Если говорить об альбомах группы на виниле, в этом году мы выпустили две пластинки. Переиздали "Русские песни", тираж разошелся за две недели. Сейчас у нас выпущен последний альбом - "Общество с ограниченной ответственностью" на двойном виниле с бонусами. Самый лимитированный вариант издания разошелся за три часа. Другие пластинки еще в продаже, пока их можно заказать, но думаю, к Новому году винила уже не останется», - заявил он.

Музыкант убежден, что на виниле стоит выпускать альбомы, которые уже полюбились аудитории.

«Есть смысл издавать альбомы на виниле, когда вокруг них сформировался определенный культ. Тогда и тиражи разлетаются. Альбом "Общество с ограниченной ответственностью" новый, концептуальный, прогрессивный по музыке. Ему нужно чуть больше времени, чтобы аккумулировать любовь слушателей вокруг себя. Уверен, что чуть позже он станет филофонической редкостью, которую люди будут друг другу перепродавать втридорога, как сейчас получается с "Русскими песнями"», - сказал собеседник НСН.