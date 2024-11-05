«Нужен культ»: Басист «Аффинаж» о подходе группы к выпуску винила
В 2024 году группа «Аффинаж» представила два альбома на виниле, и один из них был раскуплен за две недели.
Басист рок-группы «Аффинаж» Сергей Шиляев рассказал спецкору НСН, что неравнодушен к виниловым пластинкам, коллектив нередко издает свои альбомы на этом носителе, но у музыкантов особый подход к этому вопросу.
«Я коллекционирую винил, глубоко в этой теме, даже немножко занимаюсь ресейлом. Проигрыватели у нас в коллективе есть у солиста Миши (Эм Калинин) и Саши Корюковца, нашего баяниста. Пытаюсь их за собой подтянуть, периодически дарю пластинки. Если говорить об альбомах группы на виниле, в этом году мы выпустили две пластинки. Переиздали "Русские песни", тираж разошелся за две недели. Сейчас у нас выпущен последний альбом - "Общество с ограниченной ответственностью" на двойном виниле с бонусами. Самый лимитированный вариант издания разошелся за три часа. Другие пластинки еще в продаже, пока их можно заказать, но думаю, к Новому году винила уже не останется», - заявил он.
Музыкант убежден, что на виниле стоит выпускать альбомы, которые уже полюбились аудитории.
«Есть смысл издавать альбомы на виниле, когда вокруг них сформировался определенный культ. Тогда и тиражи разлетаются. Альбом "Общество с ограниченной ответственностью" новый, концептуальный, прогрессивный по музыке. Ему нужно чуть больше времени, чтобы аккумулировать любовь слушателей вокруг себя. Уверен, что чуть позже он станет филофонической редкостью, которую люди будут друг другу перепродавать втридорога, как сейчас получается с "Русскими песнями"», - сказал собеседник НСН.
Как добавил Шиляев, среди поклонников группы есть фанаты, которые не пропускают ни одного релиза на виниле.
«Есть те, кто заказывают все релизы. К примеру, пластинка выходит в четырех изданиях, они покупают все четыре. Ребята с лейбла переживают, чтобы пластинки не покупали перекупщики. Поэтому у нас правило - не больше одной или двух пластинок в одни руки. Но есть определенный пул людей, про которых все знают, что им можно продавать и пять, и шесть пластинок, они не будут их перепродавать», - подытожил он.
Ранее музыкант также рассказал «Радиоточке НСН», что предпочитает слушать на виниле ирландские группы. Однако самые редкие пластинки в его коллекции – альбом группы The Organ Grab That Gun 2006 и сборник музыки Чечено-Ингушская АССР.
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