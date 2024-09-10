Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода

Дебютный альбом британской рок-группы Oasis Definitely Maybe возглавил чарт альбомов Великобритании, передает Billboard.

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Примечательно, что это произошло спустя 30 лет после релиза пластинки в 1994 году. После объявления о воссоединении коллектива продажи альбома выросли на 408%. Definitely Maybe вернулся на вершину благодаря выпуску 30-го, юбилейного делюкс-издания.

На пластинку попали ранее не издававшиеся материалы, в том числе сессии «Monnow Valley», ауттейки из записей «Sawmills», а также альтернативная демозапись «Sad Song».

В топ-5 попали еще два альбома Oasis: «Time Flies… 1994–2009» — на третьем месте и «(What’s the Story) Morning Glory?» — на четвертом.

Ранее соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов рассказал «Радиоточке НСН», что виниловые пластинки Oasis появятся в России к октябрю.

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ФОТО: скриншот
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