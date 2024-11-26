Долина вручила премию «Все цвета джаза» Варваре Убель как восходящей звезде

Народная артистка России Лариса Долина вручила премию «Все цвета джаза» джазовой певице Варваре Убель, которая стала победителем в номинации «Восходящая звезда».

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В октябре Долина назвала Убель самым большим джазовым талантом в России, а сегодня подтвердила свои слова вручением престижной награды. Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман также называл Варвару Убель одной из лучших молодых джазовых певиц мира. Стиль коллектива UBEL он определил, как уникальный «убель-джаз».

Сама же Убель в интервью НСН рассказала, что до шести лет мечтала спеть «Блюз бродячих собак» группы «Секрет» во дворе своей девятиэтажки, а потом брат познакомил ее с джазом и это перевернуло ее жизнь, разбудив азартную эмоцию. Певица добавила, что продолжает питать особую любовь к рок-музыке.

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Варвара Убель - солистка группы UBEL, в которой также играет и ее брат мультиинстурменталист Егор Убель. Музыканты определяют свой проект, как нуарный поп-гранж. В начале ноября коллектив представил новый студийный альбом «Сувенир с Земли». В альбоме можно встретить и несколько дуэтов, в записи песен приняли участие L'One, Антоха МС и Ник Брусковский.

В 2024 году премия «Все цвета джаза» проходит в юбилейный, десятый раз. Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM голосовали за лучших из лучших. Были выбраны победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Церемония вручения престижной премии проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Варвары Убель
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