Долина вручила премию «Все цвета джаза» Варваре Убель как восходящей звезде

В октябре Долина назвала Убель самым большим джазовым талантом в России, а сегодня подтвердила свои слова вручением престижной награды. Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман также называл Варвару Убель одной из лучших молодых джазовых певиц мира. Стиль коллектива UBEL он определил, как уникальный «убель-джаз».

Сама же Убель в интервью НСН рассказала, что до шести лет мечтала спеть «Блюз бродячих собак» группы «Секрет» во дворе своей девятиэтажки, а потом брат познакомил ее с джазом и это перевернуло ее жизнь, разбудив азартную эмоцию. Певица добавила, что продолжает питать особую любовь к рок-музыке.