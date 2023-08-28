Элтона Джона выписали из больницы

Отмечается, что госпитализация была мерой предосторожности. Жизни 76-летнего певца ничего не угрожает.

«Сегодня утром после проведенного обследования он был выписан и сейчас снова дома и хорошо себя чувствует», - заявили представители композитора.

Элтона Джона госпитализировали в воскресенье. Он поскользнулся у себя дома на юге Франции, где отдыхал с семьей.

Исполнитель 8 июля дал последний концерт в рамках прощального турне, напоминает «Радиоточка НСН».

