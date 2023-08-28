Элтона Джона выписали из больницы
Британского певца и композитора Элтона Джона в понедельник выписали из больницы, говорится в заявлении пресс-службы исполнителя.
Отмечается, что госпитализация была мерой предосторожности. Жизни 76-летнего певца ничего не угрожает.
«Сегодня утром после проведенного обследования он был выписан и сейчас снова дома и хорошо себя чувствует», - заявили представители композитора.
Элтона Джона госпитализировали в воскресенье. Он поскользнулся у себя дома на юге Франции, где отдыхал с семьей.
Исполнитель 8 июля дал последний концерт в рамках прощального турне, напоминает «Радиоточка НСН».
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