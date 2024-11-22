В Белгородской и Курской областях сбиты пять украинских беспилотников

Средства ПВО России сбили пять украинских беспилотников, которые пытались атаковать Белгородскую и Курскую области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Атаки зафиксировали с 20:00 до 21:10 мск. Четыре БПЛА были перехвачены в Белгородской области, один — в Курской.

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22 ноября в Курской области угроза атаки беспилотников объявлялась около 16:30. Вскоре после этого губернатор региона Алексей Смирнов сообщил о уничтожении трех дронов.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повторной атаке БПЛА на село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадавших не было, но один из дронов-камикадзе атаковал многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир выбило окна, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьПВО

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