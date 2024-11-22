В Белгородской и Курской областях сбиты пять украинских беспилотников

22 ноября в Курской области угроза атаки беспилотников объявлялась около 16:30. Вскоре после этого губернатор региона Алексей Смирнов сообщил о уничтожении трех дронов.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повторной атаке БПЛА на село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадавших не было, но один из дронов-камикадзе атаковал многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир выбило окна, передает «Радиоточка НСН».