Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре

Британский певец Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов во время своего еще не завершенного прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает Billboard Boxscore.

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При этом специалисты утверждают, что к последнему выступлению, которое запланировано на 8 июля, эта сумма превысит миллиард долларов. В период до 30 мая культовый музыкант дал 309 концертов, которые посетили в общей сложности 5,7 миллиона человек.

Прощальный тур Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе этого года, собрав на 278 концертах почти около 820 миллионов долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаПрощальный ТурЭлтон Джон

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