Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре
Британский певец Элтон Джон заработал рекордные 887 миллионов долларов во время своего еще не завершенного прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает Billboard Boxscore.
При этом специалисты утверждают, что к последнему выступлению, которое запланировано на 8 июля, эта сумма превысит миллиард долларов. В период до 30 мая культовый музыкант дал 309 концертов, которые посетили в общей сложности 5,7 миллиона человек.
Прощальный тур Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе этого года, собрав на 278 концертах почти около 820 миллионов долларов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил, что послал на хрен предлагавшую переговоры украинскую делегацию
- Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре
- Западные делегации ОБСЕ покинули зал при показе оcколков HIMARS
- В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа
- Суд оставил в СИЗО обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра Ярилову
- Грузия отказалась заморозить российские активы
- В Ростовской области после пожара на ГРЭС без электричества остались около 350 тыс. человек
- Мурашко призвал сузить основания для смены пола
- Лукашенко заявил, что Запад будет сворачивать помощь Украине
- В Германии против лидера Rammstein возбудили дело о сексуальном домогательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru