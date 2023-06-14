Элтон Джон заработает более миллиарда долларов в прощальном туре

При этом специалисты утверждают, что к последнему выступлению, которое запланировано на 8 июля, эта сумма превысит миллиард долларов. В период до 30 мая культовый музыкант дал 309 концертов, которые посетили в общей сложности 5,7 миллиона человек.

Прощальный тур Джона оказался самым кассовым в истории еще в январе этого года, собрав на 278 концертах почти около 820 миллионов долларов.

