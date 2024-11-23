Байден и Макрон обсудили события на Украине и Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Белый дом.

«Президент Байден обсудил с президентом Франции Макроном ряд глобальных и двусторонних вопросов. Они обсудили события на Украине, а также на Ближнем Востоке», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран поговорили в том числе об усилиях по достижению договоренности о прекращении огня в Ливане. Байден и Макрон обязались продолжать «тесные консультации» напрямую и посредством групп по национальной безопасности.

Ранее Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. Главы государств обсудили в том числе украинский конфликт, тему Тайваня и отношения с Россией.

