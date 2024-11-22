«Не понимаем музыку вокруг»: «Непара» отказалась идти вслед за трендами ради хайпа

«Я реализую несколько своих идей. Они вряд ли будут внутри проекта "Непара", поскольку немного отличаются от того, что делает группа. Наша Дарья Храмова является солисткой, неотъемлемой частью коллектива. Мы, естественно, будем стараться дать слушателям что-то, что сблизит их с ней еще больше. Дадим "Непару", это важно. Группа представит материал, мы делаем для этого все. Однако немного не понимаем музыку вокруг нас, она стала странной. Чтобы быть объективными, соответствующими времени, нам буквально нужно наступить себе на горло, а этого мы не хотим - ни я, ни Дарья. Хотим сделать мощно, могуче и по-старому. Ветхозаветный огонь должен быть», - заметил он.

Как добавил Шоуа, группа рассматривает и возможность коллабораций, однако слушателям не стоит ждать песен ради пиара.

«Экстраординарное и эксцентричное для "Непары" не совсем подходит. Мы очень центрально взвешенные. Эксцентричные дуэты - увольте. Их не будет никогда, вы их не услышите. Будут дуэты только с талантливыми людьми. Кто это будет, мы пока не знаем, но уже есть идеи. Мы можем что-то презентовать в марте на большом концерте», - сообщил он.