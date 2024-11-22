«Не понимаем музыку вокруг»: «Непара» отказалась идти вслед за трендами ради хайпа

Современная музыка стала странной, «Непара» не стремится к эксцентричным дуэтам, ей ближе мощный ветхозаветный огонь в песнях, рассказал НСН основатель группы Александр Шоуа.

Композитор, певец, основатель группы "Непара" Александр Шоуа признался спецкору НСН, что отказывается наступать себе на горло ради соответствия трендам.

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«Я реализую несколько своих идей. Они вряд ли будут внутри проекта "Непара", поскольку немного отличаются от того, что делает группа. Наша Дарья Храмова является солисткой, неотъемлемой частью коллектива. Мы, естественно, будем стараться дать слушателям что-то, что сблизит их с ней еще больше. Дадим "Непару", это важно. Группа представит материал, мы делаем для этого все. Однако немного не понимаем музыку вокруг нас, она стала странной. Чтобы быть объективными, соответствующими времени, нам буквально нужно наступить себе на горло, а этого мы не хотим - ни я, ни Дарья. Хотим сделать мощно, могуче и по-старому. Ветхозаветный огонь должен быть», - заметил он.

Как добавил Шоуа, группа рассматривает и возможность коллабораций, однако слушателям не стоит ждать песен ради пиара.

«Экстраординарное и эксцентричное для "Непары" не совсем подходит. Мы очень центрально взвешенные. Эксцентричные дуэты - увольте. Их не будет никогда, вы их не услышите. Будут дуэты только с талантливыми людьми. Кто это будет, мы пока не знаем, но уже есть идеи. Мы можем что-то презентовать в марте на большом концерте», - сообщил он.

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По словам собеседника НСН, на декабрь и январь у коллектива запланированы выступления и работа на студии.

«Мы просто подняли паруса и плывем туда, куда дует ветер. А дует он на работу, так будет и в новогоднюю ночь. Мы можем выступить несколько раз, посмотрим, как получится. В январе отпустим нашу Дарью на несколько дней, она любит отдыхать в этот месяц, делая вид, что загорает на снегу где-нибудь в районе Красной поляны. Сами будем сидеть в студии, над чем-то корпеть. У нас вообще патриархат в том смысле, что мальчики работают, девочки отдыхают, но девочкам иногда тоже нужно появляться в студии, чтобы их голос был увековечен», - заключил он.

Ранее экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс заявила Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что совместный альбом Сергей Шнурова и Инстасамкой - это хороший ифнормационный повод, а "выстрелили" ли песни, будет понятно спустя время, если цитаты уйдут в народ. Также необычный музыкальный эксперимент поддержала солистка Artik & Asti Севиль, в беседе со спецкором НСН назвав его удачным продюсерским ходом.

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ФОТО: ТАСС
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