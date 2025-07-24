Искусственный интеллект (ИИ) пагубно влияет не только на язык, но и на интеллект человека в целом, лучше вообще отказаться от его использования и рассчитывать исключительно на свой ум. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

Группа немецких ученых из Института развития человека имени Макса Планка провело исследование, показавшее, что регулярное взаимодействие с генеративным ИИ приводит к сужению лексикона человека и формирует языковые паттерны, которые все чаще копируют структуру и словарный запас самих моделей. Результаты исследования опубликованы на платформе arXiv. Вассерман подчеркнул, что нейросети негативно влияют не только на язык, но и на разум человека.