Вассерман признался, что никогда не пользуется нейросетями в работе
Нейросети неизбежно наносят вред человеку, поскольку они не дают работу для мозга, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Искусственный интеллект (ИИ) пагубно влияет не только на язык, но и на интеллект человека в целом, лучше вообще отказаться от его использования и рассчитывать исключительно на свой ум. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Группа немецких ученых из Института развития человека имени Макса Планка провело исследование, показавшее, что регулярное взаимодействие с генеративным ИИ приводит к сужению лексикона человека и формирует языковые паттерны, которые все чаще копируют структуру и словарный запас самих моделей. Результаты исследования опубликованы на платформе arXiv. Вассерман подчеркнул, что нейросети негативно влияют не только на язык, но и на разум человека.
«Дело не только в языке. Насколько я знаю, другие исследования на ту же тему показали, что вообще использование имитаторов интеллекта для каких бы то ни было целей оглупляет человека. Он не только начинает хуже говорить — он и думать начинает слабее. Более того, судя по накопленным результатам подобных исследований, даже после прекращения использования имитаторов интеллекта интеллектуальные способности человека восстанавливаются далеко не полностью. Такие технологии неизбежно вредят человеку. Наш мозг, так же, как и наши мышцы, нуждается в постоянных упражнениях. Если вы от этих упражнений отказываетесь — последствия за ваш счет», — предупредил Вассерман.
Собеседник НСН отметил, что никогда не пользуется нейросетями.
«Более того, я ими не пользовался, еще когда не знал о подобных исследованиях, потому что думать — это очень приятное занятие. Если к нему хоть немного привыкнуть, то ни за что не захочешь жертвовать таким удовольствием. Жить надо своим умом — иначе никак», — заключил он.
Ранее Вассерман заявил, что сексуальное влечение к вымышленным персонажам останется временным развлечением и человечеству не грозит замена реальных жен и мужей на нейроперсонажей.
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