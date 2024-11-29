«Промыть уши»: Алиса Вокс о мизогинной творческой чакре Шнурова в «Синей Богине»
В России достаточно больше число людей, которые ненавидят женщин просто так, так что альбом «Ленинграда» «Синяя Богиня» точно найдет своего слушателя, сказала НСН Алиса Вокс.
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с НСН нелестно высказалась о новом альбоме группы «Ленинград» «Синяя Богиня», порадовалась за Сергея Шнурова и его открывшуюся «творческую чакру» и выразила надежду, что Шнур станет в песнях чуть добрее и в скором времени воспрянет как птица Феникс из музыкального пепла.
Группа «Ленинград» представила новый альбом «Синяя Богиня», в который вошли 13 треков. В записи одного из них – «Лучше не будем» – приняла участие поп-певица Люся Чеботина. При этом еще недавно, 8 ноября, у «Ленинграда» и Инстасамки (Дарьи Зотеевой) вышел совместный мини-альбом «Бумеры и зумеры». Таким образом, «Синяя богиня» стала вторым релизом Сергея Шнурова в этом месяце. Вокс призналась, что после прослушивания «Синей Богини» она слушала второй студийник «Ленинграда» «Лютик», чтобы «промыть уши» старым добрым Шнуровым.
«В новом альбоме есть старые добрые краски Шнурова: мизогинная риторика, та же Земфира (признана в РФ иноагентом), которая все не дает ему покоя. Она вроде бы в трех песнях «Ленинграда» встречается. Новый альбом мне показался однообразным: три песни на тему тренингов, две темы на тему секса. Я понимаю, что это диптих, одна песня как бы отвечает другой, но вариативности, которая была раньше, не хватило. Даже не самый лучший альбом «Ленинграда» «Фарш» был и то интереснее и по форме, и по содержанию. После того, как послушала «Синюю Богиню», а слушала я ее не по своей воле, а потому, что попросили журналисты, я включила альбом «Лютик» и, так сказать, промыла свои уши старым Шнуровым. Включила свою любимую песню «Не для нее», включила «То, что не надо», - рассказала собеседница НСН.
Она выразила надежду на то, что будущие релизы Шнурова будут менее злобными.
«Я очень рада за Сережу, что у него снова раскрылась творческая чакра. Стало намного меньше злобы по сравнению с предыдущими работами. Это хороший вектор. Буду надеяться, что к следующему альбому Сережа распишется как в старые добрые, и будет и вариативно, и нативно, и больше какого-то беззлобного иронизирования, а не такого язвительного высмеивания. Все-таки люди не любят, когда над ними смеются, люди любят, когда вместе с ними смеются», - отметила Вокс.
Она допустила связь между новым альбомом «Ленинграда» и разводом Шнурова с Ольгой Абрамовой, который состоялся в конце октября, однако Вокс отметила, что никто не знает, что на самом деле происходило внутри семьи.
«Я, как и многие люди, невольно начала связывать новый альбом с разводом Шнурова. Я не могла от себя эту мысль совсем отогнать. Однако никто из нас не держал свечку, мы не знаем, что происходило внутри в последние годы. Альбом явно записывался не вчера, думаю, Шнуров работал над материалом довольно продолжительное время. Если мы посмотрим отрывки клипов, то станет очевидно, что они снимались вообще в летнее время, то есть полгода тому назад как минимум. Не знаю, справедливо ли здесь такую прямую параллель выстраивать между разводом и новым альбомом, настолько пропитанным мизогинией», - подчеркнула экс-солистка «Ленинграда».
По ее словам, тот самый легендарный Шнуров звучит лишь в двух новых песнях из альбома - «Булимия» и «Если бы».
«Слушатели однозначно разделятся на два лагеря, один из которых и станет аудиторией пластинки. У нас достаточно большое количество людей, которые ненавидят женщин просто так, есть целые движения. Вот они особо активно заинтересуются альбомом. Что касается музыкальных решений, то я увидела хорошего, крепенького, раннего Шнурова в песнях «Булимия» и «Если бы». Если сравнивать «Ленинград» с «Ленинградом» и учитывать предыдущую паузу в творчестве Шнурова, то я могу только порадоваться за Сережу, что муза вернулась к нему. Она пока еще немного растрепанная, но я верю и желаю Сереже, чтобы его муза скорее пришла в себя. Прекрасно, что она есть, потому что тяжелая психологическая атмосфера последних лет ударила по многим творцам, некоторые из них ушли в глухое молчание. Я верю в светлое будущее, верю, что Сережа воспрянет как Феникс и засияет новым прекрасным оперением», - заключила
Ранее режиссер нового клипа группы «Ленинград» под названием «Деловая» Илья Верин рассказал спецкору НСН, что его новая работа поднимает вопросы настоящих жизненных ориентиров, которые у каждого зрителя свои.
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