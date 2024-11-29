«Промыть уши»: Алиса Вокс о мизогинной творческой чакре Шнурова в «Синей Богине»

Она выразила надежду на то, что будущие релизы Шнурова будут менее злобными.

«Я очень рада за Сережу, что у него снова раскрылась творческая чакра. Стало намного меньше злобы по сравнению с предыдущими работами. Это хороший вектор. Буду надеяться, что к следующему альбому Сережа распишется как в старые добрые, и будет и вариативно, и нативно, и больше какого-то беззлобного иронизирования, а не такого язвительного высмеивания. Все-таки люди не любят, когда над ними смеются, люди любят, когда вместе с ними смеются», - отметила Вокс.

Она допустила связь между новым альбомом «Ленинграда» и разводом Шнурова с Ольгой Абрамовой, который состоялся в конце октября, однако Вокс отметила, что никто не знает, что на самом деле происходило внутри семьи.