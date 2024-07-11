Джаред Лето пришел в ресторан в пижаме и был раскритикован в Сети
Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето вышел в свет в домашней одежде и был раскритикован пользователями в Сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте газеты Daily Mail.
Отмечается, что вокалист группы Thirty Seconds to Mars посетил ресторан Le Club 55 в Сент-Тропе (Франция). Папарацци сняли его в красной шелковой пижаме с изображениями тигров, которая состояла из кофты с длинными рукавами и глубокого выреза на груди, а также зауженных книзу брюк. Кроме того, музыкант распустил волосы и надел ожерелье на шею.
Читатели издания оценили внешний вид артиста под публикацией.
«Этот образ подошел бы ему 30 лет назад. Сейчас же он выглядит грустным и отчаявшимся», - сказал один из них.
Другой комментатор отметил, что «такое можно увидеть в цирке».
Ранее американская актриса Натали Портман заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать. А красная дорожка, по ее словам, стала для звезд неким подиумом, передает «Радиоточка НСН».
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