Актриса Натали Портман заявила, что красная дорожка стала для звезд подиумом

«Когда мне было двадцать лет, не было никаких стилистов. Ты носила то, что тебе нравилось, и не было такого давления», - сказала актриса, слова которой приводит журнал Grazia.

По мнению Портман, наличие стилиста разрушает индивидуальность. Она отметила, что когда кто-то выбирает вещи за человека, самовыражения становится меньше.

Ранее звездный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН заявил, что российские звезды подражают западным на красных дорожках, но делают это неумело и дешево, передает «Радиоточка НСН».

