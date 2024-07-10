Актриса Натали Портман заявила, что красная дорожка стала для звезд подиумом
Американская актриса Натали Портман заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать, а красная дорожка стала для звезд неким подиумом.
«Когда мне было двадцать лет, не было никаких стилистов. Ты носила то, что тебе нравилось, и не было такого давления», - сказала актриса, слова которой приводит журнал Grazia.
По мнению Портман, наличие стилиста разрушает индивидуальность. Она отметила, что когда кто-то выбирает вещи за человека, самовыражения становится меньше.
Ранее звездный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН заявил, что российские звезды подражают западным на красных дорожках, но делают это неумело и дешево, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru