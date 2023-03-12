Джаред Лето получил «Золотую малину» за роль в «Морбиусе»

Американский певец и актер Джаред Лето получил антипремию «Золотая малина» за главную роль в ленте «Морбиус», сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Также в этом году премия досталась Тому Хэнксу за второстепенную роль в «Элвисе». Еще одна «Золотая малина» досталась дуэту Хэнкса и «его лицу из латекса» за тот же фильм.

Худшей актрисой второго плана стала напарница Лето по «Морбиусу» Адриа Архона. Антипремию получил фильм «Пиноккио». Лента «Блондинка» удостоилась «Золотой малины» как худший фильм и худший сценарий.

Ранее картина «Блондинка» о Мэрилин Монро выбилась в лидеры по числу номинаций на «Золотую малину».

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Фото:Соцсети/jaredleto
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