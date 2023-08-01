«Пихают медийных!»: Герман-младший объяснил востребованность плохих актеров
В российских регионах много хороших актеров, однако новые лица никому не нужны, сказал в эфире НСН режиссер фильмов «Гарпастум», «Бумажный солдат» и «Воздух».
В России много хороших актеров, однако индустрия делает ставку на востребованных и медийных, не желая искать новые имена, заявил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.
Число вакансий актеров в РФ за полгода увеличилось на 17%, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в стране немного топовых актеров, требующих гонорар от 1 млн до 1,5 млн рублей, при этом они уже заняты на крупных проектах.
«Если говорить про актеров, наверное, речь идет о более-менее медийных лицах. Их востребованность растет, и это свидетельство слабости нашей индустрии, которая открывает очень мало новых людей. Я знаю много хороших артистов, которые сегодня абсолютно не востребованы, и много плохих актеров, которые очень востребованы. К сожалению, я не вижу в индустрии желания открывать новые лица. Все идет в вялом режиме по накатанной, ассистенты по актерам знают какие-то имена, и их пихают во все сериалы, поэтому они и востребованы», - сказал Герман-младший.
По его словам, в регионах много талантливых актеров, которые никому не нужны.
«У нас мало ищут таланты, это лень и нежелание. Есть очень много талантливых артистов в регионах, тех, кто не работает с модными агентствами, они никому не нужны. Это надо хотеть. Мы когда искали артистов на фильм "Воздух", мои ассистенты проехали порядка 20 регионов, от Краснодара до Омска с Новосибирском. В итоге у нас одна из главных героинь фильма Кристина Лапшина, которую мы нашли в Омске, она до этого никогда не снималась», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, Народный артист России, режиссер Александр Сокуров сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в стране нет дефицита актеров, которых «больше, чем инженеров». По его мнению, развития индустрии нет, зато продолжается «сериальный поток», в котором бывают «фокусы» с деньгами телеканалов.
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