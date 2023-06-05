«От Металлики до Джексона»: Россияне заменили на трибьюты концерты западных легенд
Исполнительный директор «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская перечислила в эфире НСН легендарные группы и исполнителей, на трибьюты которых охотнее всего покупают билеты.
Россияне все чаще выбирают трибьют-концерты известных западных групп, а также живое исполнение саундтреков к фильмам, сообщила в интервью НСН исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская.
По данным «Коммерсанта», продажи билетов на концерты музыкальных групп, исполняющих трибьюты известных исполнителей, с января по май выросли на 155%, а количество таких выступлений - на 95%.
«Рост не случился прямо сейчас. Это было популярно всегда, но сейчас появились организаторы и коллективы, которые раньше в эту сторону не смотрели, а теперь обратили внимание. В этом сегменте лидируют Depeche Mode, Metallica, Limp Bizkit, конечно, Queen, ABBA, Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Это гарантированно стабильные продажи. Также популярна музыка из фильмов, это не совсем трибьюты, но саундтреки к фильмам с видеорядом, - эта давнишняя история сейчас точно расцвела», - сказала Полевская.
При этом она отметила, что билеты на трибьюты всегда есть в продаже, их не сметают, как билеты в театр.
«Сейчас не бывает такого, что ты выкинул билеты в продажу, и за неделю все смели. Сложилась тенденция покупать билеты "ближе к делу". Ситуации, когда не найти билет, - это больше какие-то театральные постановки», - заключила собеседница НСН.
По данным «Kassir.ru», в число самых популярных концертов минувших выходных вошли рок-мюзикл «TODD», написанный участниками группы «Король и шут», а также симфоническое шоу саундтреков «Вселенная Ханса Циммера» в Калининграде.
2 июня Сергей Галанин отметил 29-летие группы «СерьГа» в Московском международном Доме Музыки концертом с симфоническим оркестром, сообщал «Культурный гид НСН».
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