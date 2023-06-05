«От Металлики до Джексона»: Россияне заменили на трибьюты концерты западных легенд

Россияне все чаще выбирают трибьют-концерты известных западных групп, а также живое исполнение саундтреков к фильмам, сообщила в интервью НСН исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская.

По данным «Коммерсанта», продажи билетов на концерты музыкальных групп, исполняющих трибьюты известных исполнителей, с января по май выросли на 155%, а количество таких выступлений - на 95%.