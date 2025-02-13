«Два фита и клубника в шоколаде»: Betsy о секретах «Сигма Боя», мечтах и личной жизни

Блогер и певица Betsy (Светлана Чертищева), прославившаяся хитом «Сигма Бой», в интервью спецкору НСН рассказала о новых коллаборациях, секретах и мечтах, и поделилась планами на 14 февраля.

Ранее трек «Сигма Бой» российских девочек-подростков 11-летней Betsy и 12-летней Анны-Марии Янковской попал в мировой чарт Billboard. Девушка призналась, что у этой песни не было конкретного прототипа, и представила новый хит на мероприятии «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга «Звук».