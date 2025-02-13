«Два фита и клубника в шоколаде»: Betsy о секретах «Сигма Боя», мечтах и личной жизни
Светлана Чертищева сказала в эфире НСН, что волнуется после выхода новой песни «Queen of drama», анонсировала фиты с Муккой и Лель, и призналась, что у нее нет бойфренда.
Блогер и певица Betsy (Светлана Чертищева), прославившаяся хитом «Сигма Бой», в интервью спецкору НСН рассказала о новых коллаборациях, секретах и мечтах, и поделилась планами на 14 февраля.
Ранее трек «Сигма Бой» российских девочек-подростков 11-летней Betsy и 12-летней Анны-Марии Янковской попал в мировой чарт Billboard. Девушка призналась, что у этой песни не было конкретного прототипа, и представила новый хит на мероприятии «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга «Звук».
«Сегодня я презентовала свою новую песню под названием "Queen of drama", официально она выйдет 28 февраля. Также у меня планируется фит с Катей Лель и фит с Серафимом Муккой. Мой папа с Катей Лель сдружились и договорились, а мне песня очень понравилась. Если брать западных артистов, я бы хотела записать фит с Charli XCX, bbno$ и Imagine Dragons. Конечно же, я хочу стать состоявшейся мировой звездой, закрепить эту славу, поэтому очень волнительно выпускать следующий трек. Если он кому-то не понравится, подумают, что успех "Сигма Боя" - это случайность», - сказала Betsy.
По ее словам, песня «Сигма Бой» не была посвящена кому-то конкретно. Светлана также призналась, что у нее нет бойфренда, но она хочет подарок на 14 февраля.
«Бойфренда у меня нет, поэтому отмечать 14 февраля, наверное, не буду, но хочу клубнику в шоколаде. Песня "Сигма Бой" не была посвящена кому-то конкретно, это просто была песня-мечта про подростковые отношения между девочкой и мальчиком. При этом я не могу сказать, что проснулась знаменитой, я этого не ощутила. Все мои друзья очень верные и честные, они мне не завидуют», - подчеркнула собеседница НСН.
Betsy также сообщила, что не планирует выпускать фиты с Филиппом Киркоровым, Люсей Чеботиной или Ольгой Бузовой, поскольку «особо не слушает российских исполнителей».
Отец Betsy, музыкальный продюсер и композитор Михаил Чертищев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о готовящейся совместной работе своей дочери с «артистом. которого знают все в России», но не раскрыл имя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов назвал признание Багаутдинова в убийстве Старовойтовой абсурдным
- Александр Винник вылетел в Россию после освобождения из США
- Песков: Без переговоров о безопасности России украинский конфликт не решить
- Московская биржа приостановила торги из-за технических проблем
- Ограничения на полеты в Сочи сняты
- Эксперт объяснил необходимость цифровой платформы для борьбы с ИТ-преступлениями
- Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения
- Россия ужесточает меры борьбы со страховым мошенничеством
- Владимир Путин объявил дочери Кадырова благодарность
- Авианосец США USS Harry Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru