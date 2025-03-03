«Думаем над второй датой!»: Организаторы концерта Offset в России уверены в успехе
Рэпер Offset с удовольствием выступит в Москве 18 апреля, рассказала НСН одна из организаторов шоу Анна Субчева, добавив, что возможно появление второй даты выступления.
Американский рэпер Offset уже бывал в России, и с удовольствием выступит у нас в стране в апреле, заявила в эфире НСН генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
Легендарный хип-хоп исполнитель и участник культового трио Migos выступит в столичном MTC Live Hall 18 апреля. Offset известен такими своими хитами, как Taste, ZEZE, Clout, Bad and Boujee и другими. Среди культовых артистов, с которыми у Offset есть фиты, прочно расположились такие звезды, как Lil Wayne, Cardi B, Imagine Dragons, Tyga, Travis Scott и Drake. Спецгостем вечера станет один из ярких представителей российской хип-хоп сцены TOXI$.
По данным Telegram-канала Mash, рэпер запросил у организаторов гонорар в размере около 500 тысяч долларов. Субчева, в свою очередь, опровергла такие суммы, но добавила, что у Offset очень необычный технический райдер для выступления в РФ. По ее словам, артист точно приготовил особенную программу для России.
«Окупится ли Offset? Я сижу и думаю, нужно ли у артиста и площадки вторую дату запрашивать! Переговоры с Offset шли достаточно приятно и продуктивно. Артист уже бывал в России и имеет представление о том, куда едет. Главное - он едет в Россию с удовольствием. Никаких проблем с согласованием его выступления в РФ не было. Что касается гонорара, то он несколько меньше озвученного в СМИ», - рассказала Субчева.
Кроме того, в минувшую пятницу, 28 февраля, в столичном клубе «VK Stadium» отгремел концерт американского рэпера DaBaby. Организаторами выступления также выступало агентство Say Agency. Субчева призналась НСН, что все остались довольны как морально, так и материально. Цифру материального удовлетворения она называть не стала.
«Концерт прошел фантастически! Столько удовольствия мы давно не получали, как и наши зрители, судя по тому, как бурно они реагировали. Выступление мы считаем успешным, мы довольны - и морально, и материально», - отметила собеседница НСН.
Ранее продюсер сибирской фолк-группы Otyken Андрей Медонос (Чернецов) заявил НСН, что американские музыканты готовы сотрудничать с российскими исполнителями, зная об их патриотических взглядах, потому что большая часть творческих деятелей США находятся вне политики.
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