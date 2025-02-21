Американский рэпер Desiigner записал в Москве трек с российским коллегой Джараховым

Запись трека подтвердил и американский исполнитель в интервью радиостанции «Studio 21», однако не смог правильно произнести имя и фамилию Джарахова, назвав его «Эл Джалаков».

Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала о любви, сопровождающей выступления музыкантов в Сибири, назвав «личной валентинкой» новую песню группы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

