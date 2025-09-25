1

Известный российский диджей, электронный музыкант и продюсер Леонид Руденко в интервью НСН назвал любимые российские рок-группы и раскрыл секреты коллаборации со «Сладким дедом».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Многие музыканты после летних каникул начинают осенние туры концертами в регионах страны. Так, группа «Чайф» отметит в субботу 40-летие в родном Екатеринбурге.

Вячеслав Бутусов отправится в выходные в Астрахань и Волгоград, «Пикник» порадует фанатов в Архангельске, Диана Арбенина представит новый альбом в Благовещенске, NЮ выступит в Уфе, а «Ленинград» даст жару в Минеральных Водах.

Москва увидит концерты «Морального кодекса» и группы «Дайте танк (!)», а в Питер пожалуют панки из группы Distemper.

Леонид Руденко объяснил НСН, чем рок-музыка близка с электронной, отметив рокеров новой волны.

«Что касается рока, то мне он очень нравится, благодаря своей мощной энергетике. Я считаю, что если брать концерты танцевальной музыки, то только рок-концерты могут сравниться с мощью, которая происходит в зале. Очень много классных рок-команд в России сейчас появилось: мне нравится Tritia, нравятся "Три дня дождя", хоть они считаются более попсовыми и массовыми. И вообще, я думаю, что все заметили, что рок возвращается не только в России, но и в мире, когда Imagine Dragons появились. Это такой симбиоз рока и электроники, и эта музыка снова на вершинах», - сказал музыкант, назвав главными звездами шоу-бизнеса в РФ Zivert и Анну Асти.

По словам Руденко, недавний приезд в Россию диджея Пола Окенфолда стал знаковым событием.

«Я считаю, что приезд таких культовых фигур, а Пол - культовая фигура в мире электронной музыки и в мире поп-индустрии, поскольку он работал с большим количеством поп-артистов, и все знают его работу с Мадонной, - это классный шаг и сигнал к тому, что мы не настолько закрыты для всего мира, как многим хотелось бы думать», - подчеркнул Руденко.

Он также рассказал о проекте «Сладкий дед», в коллаборации с которым они выпустили недавно трек «Все бабки мои».

«"Сладкий дед", а в жизни Константин является моим давним другом. Это очень экстравагантный и яркий мужчина. Год назад он прогуливался по Патрикам, по месту притяжения всех самых неординарных личностей, у него взяли интервью, оно завирусилось и набрало 15 миллионов просмотров. Этим летом мы также встретились, прошли по московским заведениям, и я реально понял, какой Константин магнит, что он готовая звезда. После этого в отеле на гастролях мне целиком пришел весь образ в голову: и песня, и образ. Я ему звоню и говорю: «Константин, будешь Сладким дедом?» Он ответил: «Какой кошмар!» Так это и родилось. Это очень говорящее, доброе и притягательное название, при этом «Сладкий дед» транслирует очень понятные ценности, что ярко жить и идти в ногу со временем можно и нужно в любом возрасте. А то у нас в обществе принято считать, что после какого-то времени наступает закат, дети выросли, работа закончена и на этом всё», - пояснил собеседник НСН.

