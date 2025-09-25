DJ Руденко назвал лидеров новой рок-волны и решился «махнуться профессиями» с Цыпкиным
Симбиоз рока и электроники сегодня снова на вершине, сказал в эфире НСН Леонид Руденко, похвалил группу «Три дня дождя» и предложил «сделку» писателю Александру Цыпкину.
Музыка: Культовый Пол и возвращение рока
Известный российский диджей, электронный музыкант и продюсер Леонид Руденко в интервью НСН назвал любимые российские рок-группы и раскрыл секреты коллаборации со «Сладким дедом».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Многие музыканты после летних каникул начинают осенние туры концертами в регионах страны. Так, группа «Чайф» отметит в субботу 40-летие в родном Екатеринбурге.
Вячеслав Бутусов отправится в выходные в Астрахань и Волгоград, «Пикник» порадует фанатов в Архангельске, Диана Арбенина представит новый альбом в Благовещенске, NЮ выступит в Уфе, а «Ленинград» даст жару в Минеральных Водах.
Москва увидит концерты «Морального кодекса» и группы «Дайте танк (!)», а в Питер пожалуют панки из группы Distemper.
Леонид Руденко объяснил НСН, чем рок-музыка близка с электронной, отметив рокеров новой волны.
«Что касается рока, то мне он очень нравится, благодаря своей мощной энергетике. Я считаю, что если брать концерты танцевальной музыки, то только рок-концерты могут сравниться с мощью, которая происходит в зале. Очень много классных рок-команд в России сейчас появилось: мне нравится Tritia, нравятся "Три дня дождя", хоть они считаются более попсовыми и массовыми. И вообще, я думаю, что все заметили, что рок возвращается не только в России, но и в мире, когда Imagine Dragons появились. Это такой симбиоз рока и электроники, и эта музыка снова на вершинах», - сказал музыкант, назвав главными звездами шоу-бизнеса в РФ Zivert и Анну Асти.
По словам Руденко, недавний приезд в Россию диджея Пола Окенфолда стал знаковым событием.
«Я считаю, что приезд таких культовых фигур, а Пол - культовая фигура в мире электронной музыки и в мире поп-индустрии, поскольку он работал с большим количеством поп-артистов, и все знают его работу с Мадонной, - это классный шаг и сигнал к тому, что мы не настолько закрыты для всего мира, как многим хотелось бы думать», - подчеркнул Руденко.
Он также рассказал о проекте «Сладкий дед», в коллаборации с которым они выпустили недавно трек «Все бабки мои».
«"Сладкий дед", а в жизни Константин является моим давним другом. Это очень экстравагантный и яркий мужчина. Год назад он прогуливался по Патрикам, по месту притяжения всех самых неординарных личностей, у него взяли интервью, оно завирусилось и набрало 15 миллионов просмотров. Этим летом мы также встретились, прошли по московским заведениям, и я реально понял, какой Константин магнит, что он готовая звезда. После этого в отеле на гастролях мне целиком пришел весь образ в голову: и песня, и образ. Я ему звоню и говорю: «Константин, будешь Сладким дедом?» Он ответил: «Какой кошмар!» Так это и родилось. Это очень говорящее, доброе и притягательное название, при этом «Сладкий дед» транслирует очень понятные ценности, что ярко жить и идти в ногу со временем можно и нужно в любом возрасте. А то у нас в обществе принято считать, что после какого-то времени наступает закат, дети выросли, работа закончена и на этом всё», - пояснил собеседник НСН.
Театр и литература: «Готов поменяться с Цыпкиным»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Чайка с продолжением» в постановке Константина Богомолова в Театре на Бронной и мюзикл «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума.
Театралы Петербурга увидят спектакль «Маяковский. Я сам» с Никитой Кологривым, а также гастроли Театра на Таганке, а в Красноярске дадут спектакль-ток-шоу Марии Мироновой «Woman», одна из героинь которого девушка-диджей.
Писатель Александр Цыпкин (на фото) ранее рассказывал НСН, что ему нравится заниматься диджеингом, да и вообще, чтобы избежать застоя в творчестве, надо менять деятельность.
Леонид Руденко согласился обменяться ролями с Цыпкиным и стать писателем, посетовав, что чтение для него – слишком медленный способ получения информации.
«Вы скажите Цыпкину, чтобы он связался со мной. Я с большим удовольствием махнусь профессиями. Если он научит меня быть писателем, я научу его быть диджеем. Несмотря на то, что у меня достаточно хорошее классическое образование, с литературой я не очень сильно дружил, потому что книги казались мне очень медленным средством получения информации. Я очень «ускоренный», с лабильной подвижной психикой, мне нужно все получить быстро и книги пока в мой образ жизни не вписываются, хотя многие, наверное, это сочтут большим минусом», - признался DJ.
Кино: от «Августа» до «Аноры»
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой будет военный фильм «Август» (на фото) с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым.
По мнению Леонида Руденко, российское кино сейчас на подъеме. Он рассказал о съемках в сериале «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и рекомендовал еще две картины.
«Год назад я имел удовольствие сняться в роли самого себя и написать саундтрек для сериала "Дайте шоу" с Милошем Биковичем. Вообще, я считаю, что российское кино и особенно сериалы сейчас на невероятном подъеме, очень много интересных. Я с большим интересом смотрел сериал "Хрустальный", когда он вышел, а сейчас я смотрю "Хирург"», - посоветовал диджей.
Кроме того, Руденко отметил, что ему очень понравился фильм «Анора» с Юрой Борисовым, прогремевший в этом году на премии «Оскар».
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китайские автомобили осенью подорожают на 10% из-за курса юаня
- СМИ: Глава Пентагона вызвал срочно генералов и адмиралов на совещание
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
- Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
- Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
- «Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
- Россиянам объяснили, в каких европейских странах проще купить недвижимость
- DJ Руденко назвал лидеров новой рок-волны и решился «махнуться профессиями» с Цыпкиным
- Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru