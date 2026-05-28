«Когда мы с Шаманом писали песни, мы занимались музыкой. Сейчас он занимается не знаю чем. Мне кажется, певец должен петь про любовь ко всему: к планете, животным, женщине. Вся политическая история в музыке долго не работает. Я уже говорил Шаману в свое время, что он может стать этаким Кобзоном, и не в лучшем смысле этого слова. Потом захочется петь про любовь к женщине, а люди будут воспринимать его как певца, который поет про иноагентов. К большому сожалению, потому что он очень талантливый парень, и очень неплохо мы целый год пели с ним про любовь. Шаман встал на сложную тропу, может быть, он победит, но не думаю», - заявил он.

При этом композитор также отметил, что не считает верной практику судиться и конфликтовать с артистами, с которыми сотрудничает.

«Мне кажется, это неправильно. Чем больше мы улыбаемся друг другу, тем лучше. Музыка может рождаться только в таком состоянии», - подчеркнул Дробыш.

Ранее продюсер Максим Фадеев публично обвинил в мошенничестве несколько лиц, включая директора «Кристальной музыки» и представителей издательства «Джем». 12 мая 2026 года в домах певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) и ее директора Максима Кувшинова прошли обыски, после чего их вызвали на допрос. Линда получила статус подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере — ей грозит до 10 лет лишения свободы, напоминает «Радиоточка НСН».

